تطبيق لائحة ترشيد استهلاك المياه الشهر المقبل

عادل الحربي(صدى):

أكد نائب محافظة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود العسكر، تطبيق اللائحة الفنية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه على المصنعين والمستوردين، بدءاً من شهر يناير المقبل.

وأوضح العسكر، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس الثلاثاء، أن المستوردين والمصنعين سيلزمون بوضع بطاقة توضح معدل ترشيد استهلاك المياه على كل منتج تشمله اللائحة، وهي المراوش ” الدش ” والصنابير.

ودعا جميع الموردين والمصنعين لمنتجات أدوات الترشيد للتسجيل سريعاً في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة؛ ليتمكنوا من إصدار البطاقات للمنتجات قبل بدء التطبيق الإلزامي، مشدداً على أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري.