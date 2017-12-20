حبس النائب الكويتي السابق ” دشتي ” 3 سنوات لإسائته للمملكة

الكويت(صدى):

قررت محكمة الجنايات الكويتية، أمس الثلاثاء حبس النائب الكويتي المثير للجدل عبد الحميد دشتي، لمدة 3 سنوات، في قضية إساءته إلى السعودية، ليصل مجموع أحكام السجن الصادرة بحقه حتى الآن، إلى حوالي 50 سنة.

وجاء حكم المحكمة الجديد ضد دشتي، المقيم خارج الكويت؛ بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، في شهر نوفمبر الماضي، والإضرار بالمصالح القومية والعلاقات بين الكويت والسعودية.

وأدين دشتي في السابق، بالإساءة إلى السعودية والبحرين، إضافة إلى إدانته بتهديد علاقات الكويت الدبلوماسية مع البلدين.