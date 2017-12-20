طائرات التحالف تقصف أهدافا لميليشيا الحوثي بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

قصفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أهدافا لمواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية جنوب العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء.

وشنت طائرات التحالف هجمات على مواقع للحوثيين في صعدة، في وقت سابق الثلاثاء، بعد اعتراض قوات الدفاع السعودي صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه الرياض، كما استهدف القصف مواقع للمتمردين الحوثيين في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.