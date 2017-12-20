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بلومبيرج: أسعار الوقود تصل لمستوياتها العالمية بالمملكة في 2025

بلومبيرج: أسعار الوقود تصل لمستوياتها العالمية بالمملكة في 2025
علي القحطاني(صدى):

قالت شبكة ” بلومبيرج ” الأمريكية، إن المملكة تمدد الجدول الزمني المتعلق بتقليص دعم الطاقة، في ظل سعي الحكومة لتعويض التأثير الناجم عن إجراءات التقشف على الاقتصاد.
وأوضحت أن أسعار البنزين ستصل إلى مستوياتها العالمية في المملكة بشكل تدريجي بين 2018 إلى 2025 بدلا من وصولها لهذا الهدف في 2020م، كما أن أسعار الديزل سترتفع أيضا تدريجيا بنسبة 90% من الأسعار العالمية خلال نفس الفترة.
وأكدت الشبكة أنها المرة الأولى التي تكشف فيها الحكومة بجدول زمني مفصل عن رفع أسعار الطاقة التي كانت تتمتع طويلا بدعم هائل.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6562 ] نشر منذ 56 دقيقة

الله المستعان

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