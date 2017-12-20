الصورة الأولى للمطلوب الأمني ” سلمان الفرج ” بعد مقتله في العوامية

عادل الحربي(صدى):

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورة للمطلوب الأمني سلمان الفرج والذي قتل أمس الثلاثاء بعد مداهمة أمنية لمنزله بالعوامية، وأظهرت الصورة جثة الفرج وعليها لافتة كتب عليها بياناته.

وعلق النشطاء على الصورة، وقال حساب يدعى أبو أحمد: ” إلي مزبله التاريخ هو وأمثاله من خونه الوطن وأذناب أعداء الوطن من الخارج ” .

وتابع آخر : ” مجرم إلى نار جهنم بإذن الله تعالى تلحق بمن سبقك من أئمة الضلال والإرهاب ” .