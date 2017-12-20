الصورة الأولى للمطلوب الأمني ” سلمان الفرج ” بعد مقتله في العوامية
نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورة للمطلوب الأمني سلمان الفرج والذي قتل أمس الثلاثاء بعد مداهمة أمنية لمنزله بالعوامية، وأظهرت الصورة جثة الفرج وعليها لافتة كتب عليها بياناته.
وعلق النشطاء على الصورة، وقال حساب يدعى أبو أحمد: ” إلي مزبله التاريخ هو وأمثاله من خونه الوطن وأذناب أعداء الوطن من الخارج ” .
وتابع آخر : ” مجرم إلى نار جهنم بإذن الله تعالى تلحق بمن سبقك من أئمة الضلال والإرهاب ” .
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 3 ساعات
نطفه قذرة تم الدعس عليه وعلى البقيه ان يعتبروا والا يخرجون من بلادنا الى مزبلة التاريخ ايران
مقلب[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا جزائهم في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم
العرجاني[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 2 ساعتين
الي جهنم ومن علي شاكلته
العرجاني[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 2 ساعتين
الي جهنم ومن علي شاكلته
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 2 ساعتين
هلك خائن وغيره من الخونه كثير ينتظرون الفرص للغدر باوطانهم
لان دينهم الغدر والخيانة والتآمر على المسلمين
من ابن العلقمي الى يومنا هذا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6561 ] نشر منذ 56 دقيقة
كفو يا جنود ابو فهد اسحقو وادعسو على كل خائن ارهابي
الروافض لا يتعلمون الا بالضرب بيد من حديد
خلي ملالي ايران الروافض الكفره ينفعوك الان
الى جهنم وبئس المصير لامثالك