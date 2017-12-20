أمريكا تدين الهجوم الصاروخي على الرياض
أدانت الولايات المتحدة، بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخ باليستي جديد ” إيراني الصنع ” على العاصمة الرياض.
وقال بيان للناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت ” ما زلنا نشعر بالإنزعاج العميق إزاء الأعمال الحوثية العدوانية التي تدعمها إيران في تقديم أسلحة متطورة، مما يهدد الأمن الإقليمي ويطيل الصراع اليمني “.
وأضاف بيان الخارجية أن الولايات المتحدة تدعو قوات الحرس الثوري الإيراني إلى وقف تسليح وتمكين أعمال الحوثيين العنيفة ضد جيران اليمن، بما في ذلك المملكة .
زائر[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 3 ساعات
يجب اقالة الوزير و احالته الي التحقيق و هيئة الفساد فورا .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6561 ] نشر منذ 55 دقيقة
حفظ الله بلادنا من كل شر
احمد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 52 دقيقة
امريكا افضل حليف وشريك امريكا لاتخون ولاتطعن بالظهر اميركا هي من وقف مع المسلمين في الخليج وافغانستان وكوسفو والبوسنة والصومال وحررت ليبيا من القذافي وانقذت الشعب العراقي من صدام ووقفت مع الشيشان المسلمين ضد الاتحاد السوفيتي وهاهي الان تقف بجانب العرب ضد ايران