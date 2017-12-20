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التحالف يعلن استمرار فتح ميناء الحديدة لمدة 30 يوما

التحالف يعلن استمرار فتح ميناء الحديدة لمدة 30 يوما
فهمي محمد(صدى):

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، استمرار فتح ميناء الحديدة للمواد الإنسانية والإغاثية، والسماح بدخول السفن التجارية بما فيها سفن الوقود والمواد الغذائية لمدة ثلاثين يوما.
وجاء في بيان التحالف: ” استمراراً لحرص دول تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق ونتيجة لتكثيف الإجراءات المتعلقة بالتفتيش، فإن قيادة التحالف تعلن عن استمرار فتح ميناء الحديدة للمواد الإنسانية والإغاثية، والسماح بدخول السفن التجارية بما فيها سفن الوقود والمواد الغذائية لمدة ثلاثين يوماً لتطبيق مقترحات مبعوث الأمين العام الخاص لليمن بشأن ميناء الحديدة ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6561 ] نشر منذ 53 دقيقة

ضاع اليمن بسبب الخيانة

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