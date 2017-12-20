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بالصور.. ريم النجم تثير الجدل وتكشف عن عمرها وجنسيتها

بالصور.. ريم النجم تثير الجدل وتكشف عن عمرها وجنسيتها
أماني الغامدي(صدى):

حالة من الجدل أثارتها الإعلامية الصاعدة ريم النجم، وذلك رغبة من الجمهور في معرفة جنسيتها وعمرها الحقيقي وذلك بسبب إطلالتها المميزة وجمالها.

ولا تعترف الإعلاميات والفنانات بعمرهن الحقيقي حتى لا يتعارض ذلك مع المظهر الخارجي حيث دائما ما يدل على أنهم أصغر من عمرهم .

أما ” النجم ” ففاجأت جمهورها بالكشف عن عمرها الحقيقي وكذلك الكشف عن جنسيتها وحياتها العائلية.

وقالت ريم النجم خلال لقاء في برنامج ” رياضة المشاهير ” أنها كويتية تبلغ من العمر نحو 32 عاما لافتة إلى أنها من مواليد عام 1985 .

 

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 600 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله لا اله الا الله اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله

[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 1 ساعة

انا اشهد انها قمر مونجم.

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 25 دقيقة

جمال طبيعي ولا سمكرة ورش

[ عدد التعليقات: 949 ] نشر منذ 17 دقيقة

الصور ماشي حالها ؛

بس لما شفت لها مقابله ;

طلع شكلها صدمه وغيررر عن هالصور الفوتوشوبيه ~

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