بالصور.. ريم النجم تثير الجدل وتكشف عن عمرها وجنسيتها

أماني الغامدي(صدى):

حالة من الجدل أثارتها الإعلامية الصاعدة ريم النجم، وذلك رغبة من الجمهور في معرفة جنسيتها وعمرها الحقيقي وذلك بسبب إطلالتها المميزة وجمالها.

ولا تعترف الإعلاميات والفنانات بعمرهن الحقيقي حتى لا يتعارض ذلك مع المظهر الخارجي حيث دائما ما يدل على أنهم أصغر من عمرهم .

أما ” النجم ” ففاجأت جمهورها بالكشف عن عمرها الحقيقي وكذلك الكشف عن جنسيتها وحياتها العائلية.

وقالت ريم النجم خلال لقاء في برنامج ” رياضة المشاهير ” أنها كويتية تبلغ من العمر نحو 32 عاما لافتة إلى أنها من مواليد عام 1985 .