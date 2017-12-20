بالصور.. ريم النجم تثير الجدل وتكشف عن عمرها وجنسيتها
حالة من الجدل أثارتها الإعلامية الصاعدة ريم النجم، وذلك رغبة من الجمهور في معرفة جنسيتها وعمرها الحقيقي وذلك بسبب إطلالتها المميزة وجمالها.
ولا تعترف الإعلاميات والفنانات بعمرهن الحقيقي حتى لا يتعارض ذلك مع المظهر الخارجي حيث دائما ما يدل على أنهم أصغر من عمرهم .
أما ” النجم ” ففاجأت جمهورها بالكشف عن عمرها الحقيقي وكذلك الكشف عن جنسيتها وحياتها العائلية.
وقالت ريم النجم خلال لقاء في برنامج ” رياضة المشاهير ” أنها كويتية تبلغ من العمر نحو 32 عاما لافتة إلى أنها من مواليد عام 1985 .
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 3 ساعات
كيكه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24181 ] نشر منذ 3 ساعات
هذي شكلها فوق الأربعين
بس مازال فيها أمرقه🤗🤗🤗🤗
واحد من الناس[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 2 ساعتين
يازينها
ابوباسم[ عدد التعليقات: 600 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله لا اله الا الله اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله
هزيم[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 1 ساعة
انا اشهد انها قمر مونجم.
حنكوش[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 25 دقيقة
جمال طبيعي ولا سمكرة ورش
همس~[ عدد التعليقات: 949 ] نشر منذ 17 دقيقة
الصور ماشي حالها ؛
بس لما شفت لها مقابله ;
طلع شكلها صدمه وغيررر عن هالصور الفوتوشوبيه ~