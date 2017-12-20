” فوربس ” : ميزانية 2018 الأكبر في المملكة وتظهر تفاؤل بشأن التنوع الاقتصادي

عادل الحربي(صدى):

أكدت مجلة ” فوربس ” الأمريكية ، أن ميزانية 2018 هي الأكبر على الإطلاق في المملكة، وتظهر أن الرياض لديها تفاؤل كبير بشأن التنوع الاقتصادي والخطط التوسعية، فضلا عن أن البيانات تشير إلى أن الوضع المالي مستقر .

وأوضحت الصحيفة أن ميزانية العام القادم والتي تبلغ نحو 261 مليار دولار تزيد عن ميزانية العام الجاري التي بلغت 250 مليار دولار، مع توقعات بأن تجلب مشاريع المملكة عائدات تصل إلى 209 مليارات دولار العام المقبل.

ولفتت إلى أن 6 دول أوروبية فقط، مع استثناء روسيا، تزيد ميزانياتها عن ميزانية المملكة التي تعادل تقريبا ميزانية ولايتي كاليفورنيا، وفلوريدا مجتمعتين.