شرط جديد لاستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة
وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سداد المخالفات المرورية، شرطا أساسيا لطلب استقدام عمالة منزلية، عبر موقع برنامج مساند.
وتعمل الوزارة حاليًا على توسيع قاعدة الدول التي يجري الاستقدام منها للحد من التأخير، فضلًا عن تنظيم اتفاقيات لتدريب العمالة قبل القدوم؛ لضمان الاستقرار في العمل.
وأكدت الوزارة، أنه سيتم إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي 2400 ريال لأربعة عمال وافدين، في حال تفرغ مالكها للعمل بها، وذلك في ضوء الاهتمام بهذه المنشآت كركيزة أساسية في خطط التوطين، مشيرةً إلى بقاء الوافد على الكيان المسجل عليه حتى تتم عملية الخروج النهائي.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي شيء يعقد المواطن ويعرقل طلباته فالحين فيه
تعقيد بامتياز
ماحد فيهم فكر في ظروف بعض العوائل الي يحتاجون لخادمة وكيف احوالهم وايش الي حدهم على استقدام خادمه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6561 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
شفط فلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24180 ] نشر منذ 1 ساعة
هاالحين وش دخل أستقدام الشغالات باالمخالفات المرورية
مافي أحد الا والمخالفات مغطيته من راسه لرجلينه
حتى الحريم الي سيارات أزواجهن وعيالهن بأسمائهن
دودو لكم شرط ثاني🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24180 ] نشر منذ 60 دقيقة
تطمنوا الشغاله لاجبتها
جبتها علشان تساعد هلي فاالبيت
مني بجيبها علشان تسوق فيني.
جنوبي[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 38 دقيقة
شرط قديم اكثر من مرة اسدد مخالفات مرورية
علشان اجيب شغالة