شرط جديد لاستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة 

نايف السالم(صدى):

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سداد المخالفات المرورية، شرطا أساسيا لطلب استقدام عمالة منزلية، عبر موقع برنامج مساند.

وتعمل الوزارة حاليًا على توسيع قاعدة الدول التي يجري الاستقدام منها للحد من التأخير، فضلًا عن تنظيم اتفاقيات لتدريب العمالة قبل القدوم؛ لضمان الاستقرار في العمل.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي 2400 ريال لأربعة عمال وافدين، في حال تفرغ مالكها للعمل بها، وذلك في ضوء الاهتمام بهذه المنشآت كركيزة أساسية في خطط التوطين، مشيرةً إلى بقاء الوافد على الكيان المسجل عليه حتى تتم عملية الخروج النهائي.