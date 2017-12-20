فيديو.. رئيس المساحة الجيولوجية يعلق على واقعة ” ماء زمزم والكهرباء “

علي القحطاني(صدى):

علق رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية د. زهير نواب، مع مقطع الفيديو المتداول، بشأن توصيل قطبي سلك متصل بلمبة كهربائية، في قارورتين، إحداهما تحتوي على مياه زمزم، فتنير اللمبة بشدة في هذه القارورة، أكثر من المياه العادية.

وأوضح نواب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” معالي المواطن ” على قناة إم بي سي، أنه من الناحية العلمية، فإن أَي مياه في العالم موصلة للتيار الكهربي، ويزداد الأمر مع زيادة نسبة الأملاح في الماء، وهو ما ينطبق على ماء زمزم، الذي تزداد فيه نسبة الأملاح المعدنية المشبعة من الصخور التي يمر عليها الماء من مصادره المتعددة تحت الأرض.

وأضاف زهير، أنه بعيدا عن المقطع المتداول، فإن لمياه زمزم تركيبتها الجيولوجية الخاصة، المستخلصة من الصخور التي تمر عليها قبل تفجرها من الأرض، علاوة على أنها مياه قلوية، ومن المعروف أن المياه القلوية جيدة جدا للصحة.