سفارة المملكة بمصر تُحرج ملاك يوسف

عادل الحربي(صدى):

نفت سفارة المملكة في القاهرة، صحة تصريحات ملاك يوسف، الفتاة التي شاركت في إحدى مسابقات ملكات الجمال المقامة بمصر، وأكدت فيها حصولها على دعم قوي من سفير المملكة، عميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وقال المكتب الإعلامي للسفارة: ” تؤكد سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، أنه ليس لديها أي علم عن مثل هذه المناسبات، ولا تشارك فيها أو تدعمها بأي شكل من الأشكال ” ، نافية ما تردد على لسان ملاك يوسف، بشأن تلقيها دعمًا قويًا من السفير السعودي بالقاهرة، بحسب زعمها.