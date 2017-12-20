سفارة المملكة بمصر تُحرج ملاك يوسف
نفت سفارة المملكة في القاهرة، صحة تصريحات ملاك يوسف، الفتاة التي شاركت في إحدى مسابقات ملكات الجمال المقامة بمصر، وأكدت فيها حصولها على دعم قوي من سفير المملكة، عميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان.
وقال المكتب الإعلامي للسفارة: ” تؤكد سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، أنه ليس لديها أي علم عن مثل هذه المناسبات، ولا تشارك فيها أو تدعمها بأي شكل من الأشكال ” ، نافية ما تردد على لسان ملاك يوسف، بشأن تلقيها دعمًا قويًا من السفير السعودي بالقاهرة، بحسب زعمها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24169 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو صادق ياسفيرنا العزيز
كان طلبت التحقيق مع ملكة الجمال الواهمه
لكنك أكتفيت بهذا الرد البارد🤔
الرجل الكمخه[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 1 ساعة
بنت عادية جدا لاملكة جمال ولا شي ماشوف جمال يفرقها عن غيرها زيها زي غيرها ان لم تكن اقل
كان زمان[ عدد التعليقات: 2157 ] نشر منذ 57 دقيقة
بالجبهة ……… حبل الكذب قصير ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24169 ] نشر منذ 55 دقيقة
أنا والله فاالبداية أستغربت يوم تقول جاني دعم من السفير
قلت فخاطري معقولة القطان كبر لها الدرجة وصار عنده ضعف ف النظر🤔