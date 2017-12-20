فيسبوك ومايكروسوفت أحبطتا هجمات إلكترونية كورية شمالية

واشنطن(صدى):

قال مسؤول في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن شركتي فيسبوك ومايكروسوفت أحبطتا عددا من التهديدات الإلكترونية الكورية الشمالية الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أنحت الولايات المتحدة علانية باللائمة على بيونغ يانغ في هجوم إلكتروني وقع في مايو وأصاب شبكات الكمبيوتر في مستشفيات وبنوك وشركات أخرى بالشلل.

وقال توم بوسرت، مستشار البيت الأبيض للأمن الداخلي، الثلاثاء، إن ” فيسبوك حذفت حسابات مما أدى إلى وقف التنفيذ العملي لهجمات إلكترونية مستمرة، كما اتخذت مايكروسوفت إجراءات لإحباط هجمات قائمة ليس فقط هجوم وانا كراي في بادئ الأمر “.

ولم يقدم بوسرت تفاصيل بشأن إجراءات الشركتين الأميركيتين العملاقتين، لكنه قال إن الحكومة الأميركية دعت الشركات الأخرى إلى التعاون في مجال الدفاع عن الأمن الإلكتروني.

وجاءت تصريحات بوسرت خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أنحي خلاله باللوم على كوريا الشمالية في هجوم “وانا كراي” الذي أصاب مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أكثر من 150 دولة.