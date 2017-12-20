فيديو.. أرسنال إلى نصف نهائي كأس الرابطة بهدف في ويست هام

ماجد محمد(صدى):

فاز أرسنال الإنجليزي على ويست هام بهدف نظيف أمس الثلاثاء، في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية على ملعب الإمارات، ليصعد إلى الدور نصف النهائي.

وخاض مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينغر المباراة في غياب بعض وجوه التشكيلة الأساسية، وعلى رأسهم صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، والمهاجم التشيلي ألكسيس سانشيز، لكن خط الهجوم ضم الثلاثي الخبير الفرنسي أوليفيه جيرو وداني ويلبيك وثيو والكوت.

وكان أرسنال الطرف الأفضل في المباراة، ونجح في ترجمة سيطرته في الشوط الأول إلى هدف المباراة الوحيد عندما مرر الظهير الفرنسي ماتيو ديبوشي كرة عرضية داخل المنطقة ففشل في تشتيتها جيمس كولينز، فتابعها ويلبيك من مسافة قريبة داخل الشباك (42).

وأضاع والكوت فرصة لا تهدر عندما وصلته الكرة من الظهير البوسني سيد كوليسيناتش، لكنه سدد الكرة برأسه خارج الخشبات الثلاث والمرمى مشرع أمامه تماما.

وفي الشوط الثاني زج مدرب وست هام الجديد الأسكتلندي ديفيد مويز بالثلاثي الهجومي أندي كارول والنمسوي ماركو أرناتوفيتش والفرنسي ديافرو ساكو، لكن دفاع أرسنال عرف كيفية التعامل مع هؤلاء ليخرج بالمباراة إلى بر الأمان.

يذكر أن فينغر لم ينجح في إحراز هذه البطولة منذ وصوله عام 1997 إلى المدفعجية الذين توجوا باللقب مرتين فقط، كان آخرها عام 1993.