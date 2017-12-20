بالصور| دفع مهر مليون ريال.. داعية يتزوج من فتاة داغستانية

علي القحطاني(صدى):

قام داعية خليجي، بالتزوج من فتاة داغستانية، وذهب إلى داغستان خصيصاً للزواج منها.

ودفع العريس مهراً وقدره 300 ألف دولار ما يقارب مليون ريال و 125 ألف بحسب صحيفة القوقاز اليوم.

وعلى الرغم من مكانته فقد كان الزفاف متواضعاً ، فقط تم جمع أقرب الأقرباء. كما قال العريس أن زواجه كان محدداً في السماء .