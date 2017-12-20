بالصور| دفع مهر مليون ريال.. داعية يتزوج من فتاة داغستانية
قام داعية خليجي، بالتزوج من فتاة داغستانية، وذهب إلى داغستان خصيصاً للزواج منها.
ودفع العريس مهراً وقدره 300 ألف دولار ما يقارب مليون ريال و 125 ألف بحسب صحيفة القوقاز اليوم.
وعلى الرغم من مكانته فقد كان الزفاف متواضعاً ، فقط تم جمع أقرب الأقرباء. كما قال العريس أن زواجه كان محدداً في السماء .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24169 ] نشر منذ 2 ساعتين
زفاف متواضع ولا خلصت الدراهم
مليون و١٢٥ ألف
هذا وهو داعيه🤔
فهد[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 2 ساعتين
مليون ريال وداعيه
جود[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 ساعة
يااااازينها البنت
الحربي[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، قال الشاعر :
وكم لحية لو تدّعي بالطواعة
راعيّها ماتقبله !! من بلاويه!!
لامن حكى عندك تود استماعه
وفعله يشّوه لك أهلالدين تشويه👀👀👀✍🏻✍🏻✍🏻
مع وافر المحبة.
الحربي[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، قال الشاعر :
وكم لحية لو تدّعي بالطواعة
راعيّها ماتقبله !! من بلاويه!!
لامن حكى عندك تود استماعه
وفعله يشّوه لك أهل الدين تشويه👀👀👀✍🏻✍🏻✍🏻
مع وافر المحبة.
الحربي[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، قال الشاعر :
وكم لحية لو تدّعي بالطواعة
راعيّها ماتقبله !! من بلاويه!!
لامن حكى عندك تود استماعه
وفعله يشّوه لك أهل الدين تشويه👀👀👀✍🏻✍🏻✍🏻
مع وافر المحبة.
الحربي[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، قال الشاعر :
وكم لحية لو تدّعي بالطواعة
راعيّها ماتقبله !! من بلاويه!!
لامن حكى عندك تود استماعه
وفعله يشّوه لك أهل الدين تشويه👀👀👀✍🏻✍🏻✍🏻
مع وافر المحبة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1379 ] نشر منذ 1 ساعة
اجل وشلون تلومون خوينا عريس المغربية ابو إثنى عشر مليون
ذى يقولون داعية وخبط بمليون وشوية
abu ammar[ عدد التعليقات: 14818 ] نشر منذ 52 دقيقة
وليه كل هذا المبلغ الكبير ولا فيها ذاك الجمال
يعني مش حالك مثل تمر او دعيج اكل واطعم
واكيد في بلاده من هي اجمل واولى بكل هذا المبلغ من منطلق الاقربون اولى بالمعروف
بصراحه ما ني فاهم مشكلى الخليجيين والسعوديين مع الاجنبيات ؟ هل هم مصابين بعمى او غبش بعيونهم
ما اذكر اني شفت واحد جاب وحده من الخارج تقدر تعتبرها جميله
سواء من الشرق او من الدول العربيه من لبنان او مصر والمغرب وغيرهم ما فيهن اللي يفتح النفس
N&7M2[ عدد التعليقات: 545 ] نشر منذ 44 دقيقة
خروف مغفل : يعني الدعاة يطالبون بتخفيف غلاء المهور وتيسير الزواج ولايطبقونه على انفسهم عجبا !
محمد[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 40 دقيقة
ياااااااحظه حظااااه مشاء الله جمال
طاح بالنعمه الداعيه
محمد[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 39 دقيقة
ابي مثلها ولا اقول لك
اياااات شي بس اسري الساعه 12 اقول البيت دقو عليه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2157 ] نشر منذ 37 دقيقة
ماقصرت يأيها الداعيه
دعيت الى الترشيد والاقتصاد في نفقات العرس-
ذكرتني بواحد اب السيجاره بين أصابعه ويقول لولده التدخين حرام ومضر بالصحه ابتعد عنه-
مزيون[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 34 دقيقة
الف مبروووووك موزه تستاهل
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2157 ] نشر منذ 31 دقيقة
يأخ محمد لو تبي مثلها
باقي اختها بس الداعيه خرب عليك وعلى اختها وعلى بنات كل الحي او المدينه اللي هي منها -ماعاد يرضيهم شي ويبون مهر مثلها ولو ماجاهم تحسروا- كله بفضل الداعيه لانه سن سنه —–
انسان[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 26 دقيقة
هذا جمال رباني سبحان الله
تستاهل والله لا مكياج ولا يحزنون
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يوفقه
يستاهل بالرفاء والبنين يامطوع
استغفرالله[ عدد التعليقات: 299 ] نشر منذ 14 دقيقة
هذي ارزاق احداً رزقه في ذنبه والطرف الأخر جعل الله خسارته في ذنبه شتان مابين الرابح والخسران