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  3. بالصور| دفع مهر مليون ريال.. داعية يتزوج من فتاة داغستانية

بالصور| دفع مهر مليون ريال.. داعية يتزوج من فتاة داغستانية

بالصور| دفع مهر مليون ريال.. داعية يتزوج من فتاة داغستانية
علي القحطاني(صدى):

قام داعية خليجي، بالتزوج من فتاة داغستانية، وذهب إلى داغستان خصيصاً للزواج منها.

ودفع العريس مهراً وقدره 300 ألف دولار ما يقارب مليون ريال و 125 ألف بحسب صحيفة القوقاز اليوم.

وعلى الرغم من مكانته فقد كان الزفاف متواضعاً ، فقط تم جمع أقرب الأقرباء. كما قال العريس أن زواجه كان محدداً في السماء .

 


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18 تعليق

[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 2 ساعتين

مليون ريال وداعيه

[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 ساعة

يااااازينها البنت

[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 1 ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، قال الشاعر :

وكم لحية لو تدّعي بالطواعة
راعيّها ماتقبله !! من بلاويه!!
لامن حكى عندك تود استماعه
وفعله يشّوه لك أهلالدين تشويه👀👀👀✍🏻✍🏻✍🏻

مع وافر المحبة.

[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 1 ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، قال الشاعر :

وكم لحية لو تدّعي بالطواعة
راعيّها ماتقبله !! من بلاويه!!
لامن حكى عندك تود استماعه
وفعله يشّوه لك أهل الدين تشويه👀👀👀✍🏻✍🏻✍🏻

مع وافر المحبة.

[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 1 ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، قال الشاعر :

وكم لحية لو تدّعي بالطواعة
راعيّها ماتقبله !! من بلاويه!!
لامن حكى عندك تود استماعه
وفعله يشّوه لك أهل الدين تشويه👀👀👀✍🏻✍🏻✍🏻

مع وافر المحبة.

[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 1 ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، قال الشاعر :

وكم لحية لو تدّعي بالطواعة
راعيّها ماتقبله !! من بلاويه!!
لامن حكى عندك تود استماعه
وفعله يشّوه لك أهل الدين تشويه👀👀👀✍🏻✍🏻✍🏻

مع وافر المحبة.

[ عدد التعليقات: 1379 ] نشر منذ 1 ساعة

اجل وشلون تلومون خوينا عريس المغربية ابو إثنى عشر مليون
ذى يقولون داعية وخبط بمليون وشوية

[ عدد التعليقات: 14818 ] نشر منذ 52 دقيقة

وليه كل هذا المبلغ الكبير ولا فيها ذاك الجمال
يعني مش حالك مثل تمر او دعيج اكل واطعم
واكيد في بلاده من هي اجمل واولى بكل هذا المبلغ من منطلق الاقربون اولى بالمعروف
بصراحه ما ني فاهم مشكلى الخليجيين والسعوديين مع الاجنبيات ؟ هل هم مصابين بعمى او غبش بعيونهم
ما اذكر اني شفت واحد جاب وحده من الخارج تقدر تعتبرها جميله
سواء من الشرق او من الدول العربيه من لبنان او مصر والمغرب وغيرهم ما فيهن اللي يفتح النفس

[ عدد التعليقات: 545 ] نشر منذ 44 دقيقة

خروف مغفل : يعني الدعاة يطالبون بتخفيف غلاء المهور وتيسير الزواج ولايطبقونه على انفسهم عجبا !

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 40 دقيقة

ياااااااحظه حظااااه مشاء الله جمال

طاح بالنعمه الداعيه

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 39 دقيقة

ابي مثلها ولا اقول لك

اياااات شي بس اسري الساعه 12 اقول البيت دقو عليه

[ عدد التعليقات: 2157 ] نشر منذ 37 دقيقة

ماقصرت يأيها الداعيه
دعيت الى الترشيد والاقتصاد في نفقات العرس-
ذكرتني بواحد اب السيجاره بين أصابعه ويقول لولده التدخين حرام ومضر بالصحه ابتعد عنه-

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 34 دقيقة

الف مبروووووك موزه تستاهل

[ عدد التعليقات: 2157 ] نشر منذ 31 دقيقة

يأخ محمد لو تبي مثلها
باقي اختها بس الداعيه خرب عليك وعلى اختها وعلى بنات كل الحي او المدينه اللي هي منها -ماعاد يرضيهم شي ويبون مهر مثلها ولو ماجاهم تحسروا- كله بفضل الداعيه لانه سن سنه —–

[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 26 دقيقة

هذا جمال رباني سبحان الله
تستاهل والله لا مكياج ولا يحزنون

[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله يوفقه
يستاهل بالرفاء والبنين يامطوع

[ عدد التعليقات: 299 ] نشر منذ 14 دقيقة

هذي ارزاق احداً رزقه في ذنبه والطرف الأخر جعل الله خسارته في ذنبه شتان مابين الرابح والخسران

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