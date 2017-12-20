ماسكيرانو من برشلونة إلى ناد صيني بـ10 ملايين يورو

مدريد(صدى):

توصل نادي برشلونة الإسباني مع هيبي فورتشن الصيني، إلى اتفاق للتخلي عن لاعبه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مقابل 10 ملايين يورو، أمس الثلاثاء.

ولم يشارك ماسكيرانو – 33 عاما – كأساسي بشكل كبير في صفوف برشلونة في الموسم الحالي، وغاب فترة أيضا بسبب الإصابة.

وأوردت صحيفة ” سبورت ” الرياضية الكاتالونية: ” اتفق ناديا برشلونة وهيبي فورتشن على انتقال خافيير ماسكيرانو إلى الدوري السوبر الصيني مقابل عشرة ملايين يورو “.

وأضافت: ” إلا أن الانتقال لن ينجز قبل عودة الفرنسي صامويل أومتيتي إلى اللعب، أو ضم قلب دفاع جديد “.