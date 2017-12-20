ماسكيرانو من برشلونة إلى ناد صيني بـ10 ملايين يورو
توصل نادي برشلونة الإسباني مع هيبي فورتشن الصيني، إلى اتفاق للتخلي عن لاعبه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مقابل 10 ملايين يورو، أمس الثلاثاء.
ولم يشارك ماسكيرانو – 33 عاما – كأساسي بشكل كبير في صفوف برشلونة في الموسم الحالي، وغاب فترة أيضا بسبب الإصابة.
وأوردت صحيفة ” سبورت ” الرياضية الكاتالونية: ” اتفق ناديا برشلونة وهيبي فورتشن على انتقال خافيير ماسكيرانو إلى الدوري السوبر الصيني مقابل عشرة ملايين يورو “.
وأضافت: ” إلا أن الانتقال لن ينجز قبل عودة الفرنسي صامويل أومتيتي إلى اللعب، أو ضم قلب دفاع جديد “.
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