بالأرقام والشروط الكاملة.. تفاصيل حفل محمد عبده في الدمام
أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد عبده، غدا الخميس في الصالة الخضراء في الدمام، عن عدة شروط لحضور الحفل، حيث أكدت الشركة أن الحضور سيكون بالزي الرسمي، وأن لبس ” الجينز ” والملابس الرياضية ممنوع.
وأضافت الشركة ضمن شروط الحفل منع الرقص نهائيًا، وكذلك التصوير، وعدم السماح للنساء بدخول الحفل.
يُذكر أن تذاكر الحفل تنقسم إلى 5 فئات، وهي 150 و300 ريال، وهي التذاكر التي نفدت، أيضًا تذاكر 500 و750 و1000 ريال سعودي، كما أن من بين الشروط أن التذاكر المباعة لا تُردّ ولا تُستبدَل.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14818 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اذا ممنوع دخول النساء وممنوع الرقص و ممنوع التصوير ما اضن يحضر الا القليل من الرجال
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24169 ] نشر منذ 24 دقيقة
وهذا الصح
محن ناقصين هز أكتاف وخصور👍👍👍