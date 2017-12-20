بالأرقام والشروط الكاملة.. تفاصيل حفل محمد عبده في الدمام 

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد عبده، غدا الخميس في الصالة الخضراء في الدمام، عن عدة شروط لحضور الحفل، حيث أكدت الشركة أن الحضور سيكون بالزي الرسمي، وأن لبس ” الجينز ” والملابس الرياضية ممنوع.

وأضافت الشركة ضمن شروط الحفل منع الرقص نهائيًا، وكذلك التصوير، وعدم السماح للنساء بدخول الحفل.

يُذكر أن تذاكر الحفل تنقسم إلى 5 فئات، وهي 150 و300 ريال، وهي التذاكر التي نفدت، أيضًا تذاكر 500 و750 و1000 ريال سعودي، كما أن من بين الشروط أن التذاكر المباعة لا تُردّ ولا تُستبدَل.