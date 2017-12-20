” التعليم ” : الميزانية خصصت 192 مليارًا للقطاع دعمًا لبرامج تحقيق رؤية 2013

عادل الحربي(صدى):

كشف بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018 أمس الثلاثاء، أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بلغ ما يقارب 192 مليار ريال، متضمنة ميزانية عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع برامج تحقيق رؤية 2030 بمبلغ 5 مليارات ريال.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة، وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس للمراحل التعليمية كافة، للبنين والبنات، بمختلف مناطق السعودية، والمعامل والمختبرات والبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب، وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب.

وبلغ إجمالي التكاليف المضافة إلى المشاريع الجديدة والقائمة نحو 4 مليارات ريال، معظمها للمبادرات.