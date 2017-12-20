فيديو.. مانشستر سيتي يصعد إلى نصف نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح

نواف السالم(صدى):

فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على ليستر سيتي بشكل درامي بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1، ليبلغ قبل نهائي كأس رابطة الأندية.

وبدا أن فريق المدرب جوارديولا، حتى رغم اللعب بالصف الثاني، حجز مكانه في الدور قبل النهائي بعدما افتتح له برناردو سيلفا التسجيل في الشوط الأول، إلى أن احتسبت ركلة جزاء لصالح ليستر في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع أدرك منها جيمي فاردي التعادل.

وبعد شوطين إضافيين لم يشهدا أي أهداف أخرى تألق كلاوديو برافو حارس سيتي، الذي لعب دور البطولة بتصديه لركلتي ترجيح في الفوز على ولفرهامبتون واندرارز في الدور السابق، مرة أخرى وأنقذ المحاولة الأخيرة من رياض محرز ليمنح فريقه الفوز 4-3.