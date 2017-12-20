إقرار قانون وقف استخراج المحروقات بحلول عام 2040 في فرنسا

باريس(صدى):

أقر البرلمان الفرنسى نهائيا، اليوم الثلاثاء مشروع قانون وقف استخراج المحروقات فى فرنسا بحلول عام 2040.

ويأتى هذا القانون فى سياق وعد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بوقف الاعتماد على الوقود الأحفورى (بترول وغاز وفحم) فى فرنسا وهو ما يحمل رهانات كبيرة على المستوى الصناعى والبيئى إلا أن المنظمات غيرالحكومية وبعض الساسة يرون إنها خطوة غيركافية.

وينص مشروع القانون على ” حظر منح تصاريح للتنقيب عن المحروقات السائلة والغازية وعلى عدم تجديد حقوق الامتياز الحالية إلى ما بعد عام 2040 “.