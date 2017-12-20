الأردن والفاتيكان: القدس جزء من عملية السلام ويجب حل الدولتين

عمان(صدى):

بحث البابا فرنسيس والعاهل الأردنى الملك عبد الله اليوم الثلاثاء قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو ما يقولا إنه يمثل خطرا على السلام فى الشرق الأوسط.

وتحدث العاهل الأردنى والبابا بشكل ثنائى لمدة عشرين دقيقة فى بداية زيارة الملك إلى الفاتيكان وفرنسا.

وقال بيان للفاتيكان إنهما ناقشا “تعزيز السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط مع الإشارة بشكل خاص إلى قضية القدس ودور السلطة الهاشمية كوصى فى الأراضى المقدسة”.