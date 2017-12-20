سعد الحريري: أولويتى حماية البلاد والشعب

بيروت(صدى):

قال رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى إن أولويتى هى حماية البلاد والشعب من نيران المنطقة منوها إلى أن الاتحاد الأوروبى يلتزم باستقرار وأمن لبنان مقدما شكره للاتحاد على دعمه لجيش لبنان وللمؤسسات العسكرية.

وأضاف الحريرى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى مساء اليوم، أن لبنان ملتزم بقرارات مجلس الأمن خصوصا القرار 1701حيث أن الجيش اللبنانى يتعامل مع قوات اليونفيل للحفاظ على الأمن.

وشدد على أن الطريق الوحيد للمضى قدما فى سوريا هو الحل السياسى.