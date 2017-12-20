اكتشاف مقبرة جماعية للروهينغا في ميانمار

نايبيداو(صدى):

أوضحت صحيفة مياوادي التابعة للجيش في ميانمار، أن السلطات عثرت على عشر جثث في قبر جماعي على أطراف قرية بولاية راخين، يعتقد أنها تعود لأشخاص من أقلية الروهينغا المسلمة.

وفر نحو 650 ألف شخص من أقلية الروهينغا من ولاية راخين، ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة خلال الشهور الأخيرة، بعد حملة عنيفة لقوات الأمن.

وأكدت الصحيفة أن فريقا يضم الشرطة ومسؤولا محليا وقاضيا وطبيبا عاينوا موقع المقبرة في قرية ” إندن ” على بعد 50 كيلومترا شمالي ستيوي عاصمة الولاية واكتشفوا عشر جثث مجهولة.

وأوضح التقرير ” هذه المجموعة تواصل عملية التحقيق للوقوف على الحقيقة “.

وتقع القرية في منطقة ماوينجداو، وهي إحدى المناطق التي تضررت بشدة من العنف، الأمر الذي دفع أكبر مسؤول لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى القول بأن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت على الأرجح جرائم إبادة ضد الروهينغا.