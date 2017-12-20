بالفيديو.. محاولة للاعتداء على تركي آل الشيخ في حفل تأهل المنتخب

حمود العنزي(صدى):

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو يرصد لحظة هجوم شخص على رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ مساء أمس في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لكأس العالم بروسيا 2018.

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد الحضور هجوم أحد الأشخاص على آل الشيخ قبل أن يتدخل الحراس وبعض الحضور ويبعدونه، فيما لم يعرف بعد دوافع الشخص الذي ظهر في الفيديو أو السبب الذي دفعه لذلك.