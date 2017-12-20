مصرع 11 سائحا في حادث سير في المكسيك

مكسيكو سيتي(صدى):

لقي 11 سائحا، من بينهم عدة أجانب، مصرعهم، أمس الثلاثاء، بعد أن تحطمت حافلة تنقلهم من سفينة رحلات أميركية إلى موقع أثري في المكسيك.

ووقع الحادث، الذي خلف 20 مصابا آخر، على طريق سريع في ولاية شرق المكسيك في ولاية كوينتانا، حيث منتجع كانكون الشهير على البحر الكاريبي.

وكان السياح على متن سفينة في الكاريبي لم يتحدد الميناء الذي وصلت منه على الفور، قبل أن يتوقفوا لزيارة مدينة ماهاهاول التي تحوي بقايا اثرية.

وكانوا على متن حافلة تنقل 31 راكبا في طريق لا يشهد حركة مرور كثيفة. ولم تتبين أسباب الحادث على الفور.