ولي العهد يأمر بإطلاق سراح الشاعر زياد بن نحيت ” فيديو “

طلال الضوي(صدى):

أمر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإطلاق سراح الشاعر زياد بن نحيت استثناء وحفظ قضيته والاكتفاء بفترة إيقافه بعد الفيديو المتداول لقصيدة ابنه نايف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للطفل نايف نجل الشاعر زياد بن نحيت، وهو يناشد سمو ولي العهد بإطلاق سراح والده بإلقائه قصيدة شعرية.