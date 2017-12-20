ولي العهد يأمر بإطلاق سراح الشاعر زياد بن نحيت ” فيديو “
أمر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإطلاق سراح الشاعر زياد بن نحيت استثناء وحفظ قضيته والاكتفاء بفترة إيقافه بعد الفيديو المتداول لقصيدة ابنه نايف.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للطفل نايف نجل الشاعر زياد بن نحيت، وهو يناشد سمو ولي العهد بإطلاق سراح والده بإلقائه قصيدة شعرية.
سمو ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يأمر باطلاق سراح الشاعر #زياد_بن_نحيت استثناء وحفظ قضيته والاكتفاء بفترة ايقافه بعد الفيديو المتداول لقصيدة ابنه نايف.
.
. pic.twitter.com/yWbfzaoQhi
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) December 19, 2017
اترك تعليقاً