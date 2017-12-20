تعليم الطائف يعتمد مبادرة لضبط صرف المقررات المدرسية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، إنشاء مبادرة لضبط آلية صرف المقررات الدراسية وفق الخطة الدراسية من خلال بيانات الطلاب الأكاديمية في نظام نور تحت مسمى مشروع ” ضابط “.

وأوضح مساعد مدير عام تعليم الطائف للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، أن اعتماد إنشاء المبادرة جاء نظرا لما تمثله المقررات الدراسية من أهمية في صرفها, وما يترتب على ذلك من عجز أو فائض في بعض المدارس دون أخرى, مؤكدا أن تلك الآلية ستضبط عملية الصرف بشكل مقنن جدا.

وأشار الذويبي إلى وجود أربع مراحل مختلفة تبدأ بتحديد الاحتياج ورفعه من المدرسة مروراً بدراسته من قبل منسق نظام المقررات ومشرف المقررات الدراسية بالإدارة وانتهاء بمستودع الكتب للصرف والتسليم.

وأضاف، ” سيتم تطبيق المبادرة كذلك على تعليم البنات بعد التأكد من سلامة بياناتها, وصحة معلوماتها العام الدراسي المقبل بإذن الله, مقدما شكره لإدارة التخطيط والمعلومات بتعليم الطائف على تبنيها للمبادرة, ومتابعة تطبيقها، متمنياً أن يسهم مشروع “ضابط” بشكل فعال في ضبط صرف المقررات الدراسية ” .