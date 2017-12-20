نائب أمير الرياض يهنئ القيادة بصدور الموازنة العامة للدولة

نايف السالم(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1439 / 1440هـ ونجاح إدارة الموارد المالية للدولة التي تمثلت في الإعلان عن أكبر برنامج مالي للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة دعماً لعجلة التنمية وتحسين للمستوى المعيشي للمواطنين وتنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص لتحقيق استقرار مالي يضمن بعد الله عز وجل الاستدامة .

وقال سمو نائب أمير منطقة الرياض في تصريح له بهذه المناسبة : ” إن الرؤية الثاقبة والحكيمة من القيادة الرشيدة أثمرت الْيَوْمَ عن ميزانية خير ونماء في أرقامها وبناء وتطوير في برامجها ” .

وأضاف ” كما أننا نلمس اليوم نتائج الرؤية الطموحة للمملكة 2030 في تقليل الاعتماد على النفط وطرح الشفافية وضبط الصرف ومحاربة الفساد والمحافظة على المال العام وتنميته عبر برامج استراتيجية منظور لها في المستقبل القريب بإذن الله تعالى” .

وأضاف ” إن مشاعر الفخر والاعتزاز تتجلى في نجاح الإنسان السعودي على تحدي الظروف والعقبات ومواكبة التغيير والمؤثرات وبنائه السليم لمؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص ” لافتاً إلى أنه الرأس مال الحقيقي بما وصل إليه من معرفة وقدرة .

وفي ختام تصريحه دعا سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن , الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان ورغد العيش .