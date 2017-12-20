الترويج الإعلامي بين الواقع والتضليل.. حقيقة استغلال قطر لغزة

طلال الضوي(صدى):

في إطار محاولات قطر العديدة لتحسين صورتها إعلاميًا، يعمل النظام القطري على استغلال أزمة الشعب الفلسطيني، في اللعب بمشاعر الشعوب العربية عامة والفلسطيني خاصة.وتزعم ” قطر ” أنها تقدم دعمًا ماديًا ومعنويًا للشعب الفلسطيني؛ لمساعدته في عيش حياة كريمة تسلبها منه قوى الاحتلال الصهيوني، وذلك حسبما يظهر للعامة، بعد الترويج إعلاميًا على أنها مساعدات.

أما ما بين السطور، فهي حقيقة عبارة عن أعمال استثمارية يقوم بها النظام القطري، بالتعاون مع الاحتلال الصهيوني، الذي سبق ونشرت بهما وثائق تؤكد اتفاقهم الثنائي لتهجير الفلسطينيين.

كان آخر تلك الأعمال، هي تصريحات محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بدفع 11مليون ريال قطري؛ لدعم صمود الشعب الفلسطيني، والتي سيتم توجيهها بالطبع للصحة والتعليم أكثر الأعمال الاستثمارية ربحية لها. قطر، فلسطين، متاجرة، الاحتلال.