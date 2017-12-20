بالصور.. المعهد الصناعي بتثليث وكليه التقنيه تقيم سباق الضاحية

سياف المنبهي(صدى):

اقام المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكليه التقنيه بتثليث سباق اختراق الضاحيه على مستوى المعهد والتعليم العام.

واوضح مسؤل العلاقات العامه والاعلام بالوحده المهندس/ عبدالهادي ال عبود انه بمبادرة طيبه من ادارة الوحدة ومنسوبيها على راسهم سعادة مدير الوحدة المهندس/ محمد فيصل ال مسعود ومسؤلي وحدة النشاط بالمعهد اقيم يوم امس الاثنين الموافق 30/ 3 / 1439 ه هذا النشاط الرياضي سباق ” اختراق الضاحيه ” تحت شعار ” بالعلم نرتقي ” لحث ابنائنا أولاً على التمسك بالعلم حيث به تتطور الشعوب وتتحقق رؤية مملكتنا الغاليه 2030 وثانياً على الرياضه ولما لها من اهمية صحية بالغه.

وقد شارك في تنظيم النشاط القطاعات الامنية بالمحافظة من دوريات الشرطة و ادارة المرور ومركز الهلال الاحمر بتثليث مشكورين على ما بذلوا من جهود لسلامة المتسابقين.

وفي نهاية السباق جرى تكريم المتسابقين الخمسة الاوائل بجوائز نقدية وعينيه.