العواد: ميزانية 2018 تؤكد نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي

علي القحطاني(صدى):

صرَح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، بأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018 تأتي منسجمة مع رؤية المملكة 2030 وتؤكد نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي بقيادة صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وأكد وزير الثقافة والإعلام، أن المزانية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ تعكس بشكل جلي نهج سياسة قيادتنا الرشيدة في الاهتمام ببناء الإنسان.

كما أوضح الدكتور العواد، أن هناك دعماً للإصلاحات ورفع كفاءة الإنفاق والعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأخرى لضمان استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي، مع ارتفاع المؤشرات الاقتصادية والمالية على مستوى النمو الاقتصادي والاستثمار والتوظيف والتنمية، وهي عوامل لتنشيط الاقتصاد والقطاع الخاص وخلق فرص استثمارية ووظيفية لأبناء وبنات الوطن في جميع أرجاء المملكة.