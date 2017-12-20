” رئيس هيئة السياحة ” : المملكة تصدر تأشيرات إلكترونية خلال 90 يومًا

نايف السالم(صدى):

أكد صاحب السمو الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، أن المملكة تستعد لإصدار تأشيرات سياحية إلكترونية في غضون 90 يومًا .

وأشار ” بن سلمان ” إلى أن الشهور الثلاثة الأولى من العام المقبل ستعتمد تأشيرات إلكترونية تشتمل على جميع الدول التي يتاح لها زيارة المملكة .

وأوضح صاحب السمو أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الحكومية ، ومن المنتظر إعداد اللوائح المنظمة للمسموح لهم بالحصول على التأشيرات وكيفية الحصول عليها .

يذكر أن سلطات المملكة أعلنت في أكتوبر الماضي أنها ستباشر إصدار تأشيرات سياحية خلال الفترة المقبلة ، ضمن خطة المملكة لجذب المزيد من الزوار الأجانب لتنويع اقتصادها .