” رئيس هيئة السياحة ” : المملكة تصدر تأشيرات إلكترونية خلال 90 يومًا
أكد صاحب السمو الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، أن المملكة تستعد لإصدار تأشيرات سياحية إلكترونية في غضون 90 يومًا .
وأشار ” بن سلمان ” إلى أن الشهور الثلاثة الأولى من العام المقبل ستعتمد تأشيرات إلكترونية تشتمل على جميع الدول التي يتاح لها زيارة المملكة .
وأوضح صاحب السمو أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الحكومية ، ومن المنتظر إعداد اللوائح المنظمة للمسموح لهم بالحصول على التأشيرات وكيفية الحصول عليها .
يذكر أن سلطات المملكة أعلنت في أكتوبر الماضي أنها ستباشر إصدار تأشيرات سياحية خلال الفترة المقبلة ، ضمن خطة المملكة لجذب المزيد من الزوار الأجانب لتنويع اقتصادها .
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