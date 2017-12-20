بالصور.. المؤتمر الصحفي للأمسية الشعرية لليوم الوطني الإماراتي

بدر الحارثي تصوير محمد السعران(صدى):

أقيم مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض المؤتمر الصحفي المصاحب للأمسية الشعرية التي ستقام بإذن الله يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017م ضمن فعاليات أمسيات الرياض التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه وذلك بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتقام هذه الأمسية بمشاركة الشاعرين الإماراتيين ماجد الخاطري وعلي الخوار وبمشاركة الشاعر السعودي خالد المريخي.

وبدأ الإعلامي محمد الشهري المؤتمر مرحباً بالشعراء والحضور ومقدماً شكره للهيئة العامة للترفيه على تنظيمها لهذه الأمسية الاستثنائية لأنها بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي والذي نفتخر به ونفخر بحكام وشعب الإمارات وكذلك قدم شكره لشركة تايم انترتيمنت على تنظيمها الرائع للمؤتمر الصحفي.

بعد ذلك تحدث الشاعر خالد المريخي قائلا اهنئ دولة الإمارات حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي واهنئ هذا الإلتفاف السياسي الغير مسبوق بين الدولتين ويشرفني أن اكون من ضمن المشاركين في هذه الأمسية التي تجسد الفرح لأن اليوم الوطني للإمارات هو يوم وطني للسعوديين أجمع.

ثم تحدث الشاعر الإماراتي ماجد الخاطري قائلاً في البداية أشكر حضور الإعلاميين لهذا المؤتمر ومن حقنا كإماراتيين أن نعتز بهذه الأمسية والحمدلله نحن وصلنا لمرحلة نتمنى لكل دول الخليج أن تخطوا هذه الخطوة وترى التوأمة بين السعودية والإمارات وهذه سياسة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظهما الله ونظرتهما البعيدة وصلتنا لمرحلة يحق لنا أن نفتخر فيها وتبعث لنا بالراحة والإطمئنان والامان والمواقف الكثيرة السياسية والشعبية خير شاهد على ذلك والسعودية متجهه بإذن الله أن تكون قوة عظمى في الوطن العربي والعالمي وهذا ما اتضح في الآونة الأخيرة وسيدي خادم الحرمين الشريفين قائد أمة إسلامية قبل أن يكون قائد أمة عربية اسأل الله أن يحفظه ويمد في عمره ويديم المودة بين السعودية والإمارات وبإذن الله أقدم ما ينال استحسانكم من خلال الشعر في الأمسية ونسأل الله التوفيق.

ثم تحدث الشاعر علي الخوار عن علاقة السعودية والإمارات أكبر من أن توصف بقصائد أو شعر واحتفالنا باليوم الوطني للسعودية في الإمارات احسسنا بالفخر والإعتزاز عندما نشاهد علم المملكة يرفرف في الإمارات واعتقد اننا في محبة ومودة وارتباط من قديم الزمان وانا هنا في الرياض لم احس انني خارج الإمارات وبإذن الله نقدم في الأمسية الشي الممتع والمفيد ونشكر لكم حضوركم وعسى الله أن يحفظ المملكة والإمارات.