زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤولًا لارتكابه خطأ نووي
أصدر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ، قرارًا بإعدام مسؤول هام في الدولة بسبب ارتكابه خطأ أدى إلى تأجيل موعد اختبار صاروخي جديد .
ووفقًا لتقارير أجنبية ، فإن المسؤول تسبب في إخفاقات في قاعدة ” بونغي ري ” النووية ، وهو ما أدى إلى تأجيل موعد إطلاق الصاروخ في تجربته الجديدة ، فقرر ” أون ” إعدامه .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24148 ] نشر منذ 46 دقيقة
معنده تفاهم هاالدب😧
هذا حتى لو جاع او تأخر علية الأكل
أعدم الطباخين
وطبخهم
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗