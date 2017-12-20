زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤولًا لارتكابه خطأ نووي

بيونج يانج(صدى):

أصدر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ، قرارًا بإعدام مسؤول هام في الدولة بسبب ارتكابه خطأ أدى إلى تأجيل موعد اختبار صاروخي جديد .

ووفقًا لتقارير أجنبية ، فإن المسؤول تسبب في إخفاقات في قاعدة ” بونغي ري ” النووية ، وهو ما أدى إلى تأجيل موعد إطلاق الصاروخ في تجربته الجديدة ، فقرر ” أون ” إعدامه .