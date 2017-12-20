قوات الاحتلال تفرج عن الأسيرة الجريحة وريدات

القدس(صدى):

أفرجت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، عن الأسيرة الجريحة أسماء كمال حمد وريدات (25 عاماً).

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها استلمت الجريحة وريدات التي اعتقلت في العاشر من الشهر الجاري من البيرة من مستشفى ” هداسا عين كارم ” ، ونقلتها إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الحالة الصحية للأسيرة المحررة الجريحة أسماء وريدات مستقرة، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي تجري الفحوصات اللازم لها.