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إذا كنت مسافراً فاصطحب هذه الأدوية معك

Time منذ سنتين
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Comment 3
إذا كنت مسافراً فاصطحب هذه الأدوية معك

متابعات (صدى):
نحرص دائماً على تحضير حقيبة السفر وتزويدها بكافة الملابس والأدوات الشخصية اللازمة ، إلا أن أهم ما يمكن اصطحابه خلال رحلة السفر دائماً ما نتجاهله ، وهي الأدوية التي تقي من مختلف الأمراض ، فمن المتوقع بسبب تغيير المناطق والتقلبات الجوية الغير مستقرة في مكان عن آخر ، أن يكون الإنسان عرضة للإصابة بالأمراض الشائعة . لذلك يجب أن نهتم بتوفير العقاقير التي تقيي من الإصابة بأعراض أي مرض أو بوادره حتى لا تفسد متعة الرحلة ، ومن أبرز هذه  الأدوية :

1. دواء الصداع : فقلة النوم وعدم الاستقرار في مكان مريح لفترة طويلة أثناء طريق السفر بالإضافة إلى التعرض إلى الإرهاق وحرارة الشمس ، قد تؤدي للإصابة بالصداع الذي يزعج الإنسان ويمنع راحته ، لذلك يجب الحرص على أخذ نوع من الأدوية التي تشفي من الصداع وخفيفة على المعدة في نفس الوقت .

2. دواء المغص : قد تحدث حالات مفاجئة من المغص الذي يسبب آلام المعدة وعدم الارتياح ، لذلك يجب الحرص على أخذ الأدوية الفعالة التي تقضي عليه في أسرع وقت دون آثار جانبية .

3. دواء للزكام : البرد الشديد وتقلبات المناخ من منطقة لأخرى تجعل المسافر عرضة للإصابة بالبرد والإنفلونزا ، لذلك فأدوية البرد والرشح يجب ان تتوافر داخل الحقيبة بشكل دائم .

4. دواء التسلخات الجلدية : فالمشي والتعرق بسبب حرارة الشمس قد يؤدي لإصابة الإنسان بالتسلخات ، لذلك يجب توفير كريمات ملطفة تقضي عليها وبعض الأدوية الفعالة .

5. دواء الحساسية : قد يصاب المُسافر بأي نوع من الحكة أو الحساسية الناجمة عن تناول أطعمة جديدة ومختلفة  أو بسبب ظرف جوي مفاجئ ، لذلك يجب الاهتمام بوضع أدوية الحساسية داخل الحقيبة لتخفي آثارها بشكل فوري .

سفر
مرض
أدوية
حقيبة
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أحدث التعليقات

أم سكر
مافي أحد يعرف ظروفه و أسبابه . لا تتعجلوا في الحكم عليه .
abdul
أكرمني الله بالصلع. لا احتاج الي ابتكاره. ههههه
abdul
خبير ارصاد جوية يعطي درسا عن الڤيرس. ماذا ترك لإخصائي الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحة تفشيها بين البشر والبيئة ان يقولوا في ذالك الموضوع ؟ الكل صار يفتينا ويتعنتر علينا لانهم عارفين ان وزارات الصحة كما قالت فجر عاملين منا شعب خواف. ارحمونا. نحنا غلابة يابيه !
ابو محمد 😎
كلام واقعي ..
ابو محمد 😎
طيب ..

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