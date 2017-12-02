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الحملة الميدانية المشتركة تضبط 132647 مخالفًا

Time منذ سنتين
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الحملة الميدانية المشتركة تضبط 132647 مخالفًا

عادل الحربي (صدى):
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الجمعة 13 / 3 / 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية : -

أولاً : بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة ( 132647 ) مخالفاً، منهم ( 75918 ) مخالفاً لنظام الإقامة، و ( 21882 ) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و ( 34847 ) مخالفاً لنظام العمل.

ثانياً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة ( 1658 ) شخصاً، ( 79 % ) منهم يمنيو الجنسية، و ( 20% ) إثيوبيو الجنسية، و ( 1% ) جنسيات أخرى، تم ترحيل ( 876 ) منهم، كما تم ضبط ( 34 ) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم ( 416 ) شخصاً.

رابعاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم ايقافهم لثبوت تورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة ( 65 ) مواطناً، تم إيقاع العقوبات النظامية الفورية بحق ( 44 ) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم ( 21 ) سعودياً.

خامساً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 14015 ) وافداً مخالفاً، منهم ( 12630 ) رجلاً، و ( 1385 ) امرأة.

سادساً : تم ترحيل ( 21837 ) مخالفاً، وإيقاع العقوبات الفورية بحق ( 14354 ) مخالفاً، وإحالة ( 15810 ) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 16667 ) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم.

 

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههه طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههه طيب
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله

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