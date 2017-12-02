نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم اليمن 3 قاطرات أدوية

Time منذ سنتين
Views 2924
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم اليمن 3 قاطرات أدوية

عادل الحربي (صدى):
سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صباح اليوم السبت، شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بغسيل الكلى لمخازن مستشفى الجمهورية بعدن تمهيدًا لتوزيعها على عدد من المحافظات.

وحضر حفل التسليم وزير الصحة العامة والسكان اليمنية الدكتور ناصر باعوم ومدير مكتب المركز في عدن صالح الذيبان، ومدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري ونائب مدير عام مكتب الصحة بعدن الدكتور محمد الربيد .

وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن، أن شحنة الأدوية التي تم تسليمها اليوم التي تقدر بعشرين طنًا تحملها ثلاث قاطرات كبيرة تم تخصيصها لعدد من محافظات اليمن ، يأتي ذلك ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المقدمة لليمن في مختلف المجالات ومنها قطاع الصحة .

 

مركز
اليمن
الملك سلمان
يسلم
أدوية
للإغاثة
قاطرات
Time واتساب

أحدث التعليقات

أم سكر
مافي أحد يعرف ظروفه و أسبابه . لا تتعجلوا في الحكم عليه .
abdul
أكرمني الله بالصلع. لا احتاج الي ابتكاره. ههههه
abdul
خبير ارصاد جوية يعطي درسا عن الڤيرس. ماذا ترك لإخصائي الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحة تفشيها بين البشر والبيئة ان يقولوا في ذالك الموضوع ؟ الكل صار يفتينا ويتعنتر علينا لانهم عارفين ان وزارات الصحة كما قالت فجر عاملين منا شعب خواف. ارحمونا. نحنا غلابة يابيه !
ابو محمد 😎
كلام واقعي ..
ابو محمد 😎
طيب ..

أخر الأخبار

"آبل" تطلق خدمة تخطيط القلب بالمملكة
"آبل" تطلق خدمة تخطيط القلب بالمملكة
Time منذ 3 دقائق Views 1057
"صفاء أبو السعود" لن تحضر جنازة زوجها الشيخ صالح كامل!
"صفاء أبو السعود" لن تحضر جنازة زوجها الشيخ صالح كامل!
Time منذ 3 دقائق Views 1075
إطلاق موقع جديد للتوعية الصحية والإحصائيات اليومية
إطلاق موقع جديد للتوعية الصحية والإحصائيات اليومية
Time منذ 5 دقائق Views 1097
شاهد.. غضب كويتي ضد محمد رمضان بسبب صدام حسين
شاهد.. غضب كويتي ضد محمد رمضان بسبب صدام حسين
Time منذ 8 دقائق Views 1155
النفط يرتفع ليوم رابع بفعل مؤشرات على خفض الإنتاج وتحسن الطلب‎
النفط يرتفع ليوم رابع بفعل مؤشرات على خفض الإنتاج وتحسن الطلب‎
Time منذ 18 دقيقة Views 1311
أمير عسير يوجه بمعالجة انقطاعات الكهرباء بمركز قنا
أمير عسير يوجه بمعالجة انقطاعات الكهرباء بمركز قنا
Time منذ 21 دقيقة Views 1361
أمانة المدينة تُغلق 4 منشآت تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية
أمانة المدينة تُغلق 4 منشآت تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية
Time منذ 22 دقيقة Views 1297
الذهب يتخلى عن مكاسبه المبكرة وسط شهية للمخاطرة
الذهب يتخلى عن مكاسبه المبكرة وسط شهية للمخاطرة
Time منذ 25 دقيقة Views 1254
صاروخ يسقط في محيط السفارة الأمريكية بالعراق
صاروخ يسقط في محيط السفارة الأمريكية بالعراق
Time منذ 28 دقيقة Views 1342
«الإتحاد» يبحث عن أنشطة جديدة بخلاف النشاط الرياضي!
«الإتحاد» يبحث عن أنشطة جديدة بخلاف النشاط الرياضي!
Time منذ 30 دقيقة Views 1296