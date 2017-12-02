نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. متطوعون يعيدون ترميم وتجديد دور تحفيظ القرآن بجدة

Time منذ سنتين
Views 3101
بالصور.. متطوعون يعيدون ترميم وتجديد دور تحفيظ القرآن بجدة

نايف السالم (صدى):
قام 30 موظفاً متطوعاً بترميم وتجديد عدد من الدور النسائية التابعة لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة وذلك في اليوم التطوعي لمنسوبي شركة سدكو القابضة.

وبيّن المتحدث الرسمي باسم جمعية خيركم الاستاذ ضيف الله الحقوي أن قيام المتطوعين بترميم وتجديد دار الصديقة 15 ودار البرهان بحي الجامعة تأتي وفق رؤية الجمعية في صناعة بيئة جاذبة للمستفيدين والمستفيدات ، كما أن هذا العمل التطوعي هو ثمرة شراكة استراتيجية وقعّت قبل عامين بين خيركم وشركة أروقة الدولية.

وقدّم الحقوي عبارات الشكر والعرفان للمتطوعين الذين ساهموا في ترميم وتجديد دور القرآن الكريم داعياً جميع المهتمين إلى المساهمة في تطوير المحاضن القرآنية ، مشيراً أن الجمعية بابها مفتوح لكل من أراد التعاون معها في هذا المجال.

من جهته شكر الرئيس التنفيذي لشركة سدكو الأستاذ أنيس مؤمنة جمعية خيركم على إتاحتها الفرصة للمشاركة في هذا العمل التطوعي الذي يعد من أجلّ الاعمال كونه يوفر البيئة الجاذبة التي تخدم كتاب الله تعالى.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوعادل
الله لايحرمهم كارونا
نبيل
الله يمتعها بصحة والعافية ويجمعك بها على خير
احمد الحربي
كيف يتم تعديل تصريح التنقل
عابر
الحمدالله علي نعمة المملكة
ابو ناصر
اللهم لا شماتة اين الشعب المتحضر!

أخر الأخبار

"النوم على البطن" يعالج مرضى كورونا
"النوم على البطن" يعالج مرضى كورونا
Time منذ ساعة Views 2767
اقتراح من طارق الحبيب ليعيش الناس روحانية شهر رمضان
اقتراح من طارق الحبيب ليعيش الناس روحانية شهر رمضان
Time منذ ساعتين Views 3594
بالفيديو..اليابانيون يرمون بالإجراءات الوقائية عرض الحائط!
بالفيديو..اليابانيون يرمون بالإجراءات الوقائية عرض الحائط!
Time منذ ساعتين Views 876
صور بألف معنى لرجال الأمن يقومون بمهام عملهم تحت الأمطار
صور بألف معنى لرجال الأمن يقومون بمهام عملهم تحت الأمطار
Time منذ ساعتين Views 2378
استئناف عمل مركبات الأجرة في المناطق غير الخاضعة للمنع الكلي
استئناف عمل مركبات الأجرة في المناطق غير الخاضعة للمنع الكلي
Time منذ 3 ساعات Views 2399
تحديد موعد بدء التصفيات المؤهلة لمونديال 2022
تحديد موعد بدء التصفيات المؤهلة لمونديال 2022
Time منذ 3 ساعات Views 1997
مسن يهدد بإطلاق النار على زبائن لعدم ارتدائهم كمامات
مسن يهدد بإطلاق النار على زبائن لعدم ارتدائهم كمامات
Time منذ 3 ساعات Views 925
بالفيديو.. دموع العقيلي تنهمر على الهواء لانقطاعه عن رؤية والدته
بالفيديو.. دموع العقيلي تنهمر على الهواء لانقطاعه عن رؤية والدته
Time منذ 4 ساعات Views 3843
شبهة انتحار في واقعة العثور على جثة فتاة داخل خزان بالليث
شبهة انتحار في واقعة العثور على جثة فتاة داخل خزان بالليث
Time منذ 4 ساعات Views 3233
بالفيديو..الأمطار تغسل شوارع الرياض
بالفيديو..الأمطار تغسل شوارع الرياض
Time منذ 4 ساعات Views 2129