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بالفيديو.. تعرف على سيارات بورجوارد الألمانية الصينية وأسعارها

Time منذ سنتين
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بالفيديو.. تعرف على سيارات بورجوارد الألمانية الصينية وأسعارها

برلين (صدى):
دخلت شركة السيارات الألمانية " بورجوارد " رسمياً سوق السيارات الخليجي مع طرحها طرازي BX5 و BX7 الرياضيين خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للسيارات وتعرض الشركة هذين الطرازين، اللذان ينفردان بالتكنولوجيا المتطورة والأداء العالي والتصميم المميز للعلامة التجارية " بورجوارد " .

ويأتي دخول " بورجوارد " إلى أسواق الخليج في وقت يشهد فيه السوق طلب كبير على السيارات الرياضية المدمجة ومتوسطة الحجم في المنطقة، حيث ارتفع حجم مبيعات هذا النوع من السيارات بأكثر من 30% من إجمالي المبيعات السنوية للسيارات الجديدة ويعكس نجاح الشركة الألمانية في طرح هذين الطرازين التزامها بتقديم سيارات توفر راحة فائقة وتجارب قيادة فريدة وأداء رفيع بأسعار مخفضة.

ويقدم الطراز " بورجوارد BX7 " المتطور مستوى عالٍ من الراحة ويمكن طلب هذا الطراز مزوداً بـ 5 أو 6 أو 7 مقاعد، حيث يتميز كل تصميم منها بالرحابة الداخلية ووجود نظام ذكي للدفع الرباعي. وتم تزويد الطراز “ بي. إكس7  ″، المعروف بمحرك تيربو بالحقن المباشر بسعة 2.0 ليتر (224 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

أما الطراز  “ BX5 ” فيستهدف فئة السائقين الشباب، حيث يمزج ما بين تقنيات وجماليات التصميم الألمانية يشمل هذا الطراز على لمسات تصميم “ بورجوارد ” . وتم تزويدها بمحرك تيربو بالحقن المباشر بسعة 1.8 ليتر (188 حصان)، حيث يتميز بانخفاض استهلاكه للوقود والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى أدائه الممتاز من حيث انخفاض مستويات الضجيج، والاهتزاز والخشونة.

وتم تصميم كافة هذه السيارات بدقة متناهية لضمان أقصى قدر من الثبات على الطرقات وتقديم تجربة قيادة مثلى لكافة العملاء في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً لما أعلنته الشركة بشكل رسمي خلال مؤتمرها الصحفي، فإن الطراز “ بي. إكس7 ” يبدأ بسعر 85.000 درهم، في حين سيتم بيع الطراز “ بي. إكس5 ” بسعر يبدأ من 000 75.درهم.

 

 

 

 

 

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أحدث التعليقات

أبو كنان
لست معك أن الفار أفقد المتعة على العكس أنصف الفرق وخفف من الظلم وساعد الحكام والأسطورة ممكن يتكرر ويجي مثله مارادونا جاء ميسي ينافسه وربما تفوق عليه
بو علي
هذا ماغير يرمي نفسه علي الناس ويالله تبنوني وعلي المشاهير والاغنياء تعال اتبناك واحطك عند الحلال
أبو كنان
كل إنسان عاش في هذا البلد حصل فيه على نعمة الأمن والأمان و نعمة لقمة العيش ونعمة الراحة والرفاهية من خلال الخدمات المختلفة ونعمة عبادة الله بطمأنينة وزيارة مكة والمدينة مرارا وتكرارا... فلا يسعه إلا أن يشكر هذا البلد ويشكر الله أن على نعمة هذا البلد ومن لا يفعل ذلك فهو جاحد وناكر للمعروف ولا يشكر الله حقيقة لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله! اللهم قدرني على شكر نعمك وقدرني على خدمة المملكة وشعبها الكريم
ابو محمد 😎
مغبونه ..
ابو محمد 😎
نكلوا فيهم ..

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