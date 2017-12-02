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الأعداد السابقة للصحيفة

العمل: غدًا.. نشاط الذهب والمجوهرات تحت إدارة السعوديين

Time منذ سنتين
Views 2793
العمل: غدًا.. نشاط الذهب والمجوهرات تحت إدارة السعوديين

نايف السالم (صدى):
يشرع السعوديون غدًا (الأحد)، في العمل والاستثمار بنشاط الذهب والمجوهرات في المملكة، وذلك بعد تطبيق قرار التوطين، في إطار تفعيل برنامج التوطين بالمناطق، الذي تتابعه وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق، لتمكين المواطنين من فرص العمل.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن فرق التفتيش التابعة للوزارة، بمشاركة الجهات المختصة، ستشرع في تنفيذ الجولات الميدانية الرقابية على المجمعات والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، وضبط المخالفات، داعيا عملاء الوزارة إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين ونظام العمل من خلال الموقع الإلكتروني " معا للرصد " ، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، مضيفًا أنه يمكن أيضًا الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911).

ويهدف برنامج التوطين بالمناطق، إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالتركيز على ممكنات كل منطقة، بالإضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.

كما يهدف البرنامج، إلى إيجاد الآليات المناسبة لتنمية وتطوير القدرات والإمكانات المعرفية والمهارية للقوى العاملة، لتكون جاهزة للتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل، وتم الاتفاق على البدء في تفعيل العمل المشترك، فيما يتعلق بتنفيذ برامج توطين الأنشطة في سوق العمل بالمناطق ومتابعة تنفيذها، وتفعيل جهود التوطين والتفتيش.

كما تم اعتماد وثيقة برنامج التوطين في المناطق، لدعم وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة من أجل زيادة نسب التوطين المنتِح.

وتركز آلية عمل اللجان الميدانية، على تنفيذ خطة التفتيش والمتابعة اللازمة لتنفيذ برامج التوطين في المنطقة، والقيام بجولات ميدانية صباحية ومسائية، بشكل يحقق التغطية الكاملة للأنشطة في النطاق الجغرافي المحدد، وإعداد جداول لتحديد الأولوية للأنشطة، لتوجيه الجهد الميداني نحو الأنشطة الأكثر استهدافا بالمتابعة والتفتيش، وتزويد أمانة البرنامج بذلك، وتحرير ضبطيات المخالفات في حال عدم الالتزام بقرارات التوطين.

Time واتساب

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سراه والى تهامه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا مو طبيعتها شوفها في النت
المليليح
المصريات ما في قلوبهم رحمه يا زين اللي عندنا اذا زعلت تحط الغداء وتروح تقفل الباب على نفسها 😊
المليليح
طيب ليه ماتقطع شي ثاني أعوذ بالله منها سببت لرجال عجز بحياته استعجلت يمكن يتوب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
مساكين بعض الناس بغوا تصاريح لخارج المنطقة

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