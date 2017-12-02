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الأعداد السابقة للصحيفة

" النقل " توجه مقاوليها بالالتزام بأنظمة الإقامة والعمل

Time منذ سنتين
Views 2557
" النقل " توجه مقاوليها بالالتزام بأنظمة الإقامة والعمل

عادل الحربي (صدى):
جدّدت وزارة النقل الدعوة لجميع مقاوليها إلى الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل، استجابةً للحملة الوطنية الشاملة " وطن بلا مخالف " التي انطلقت في السادس والعشرين من شهر صفر الماضي، وتنفذها الجهات المعنية في كافة مناطق المملكة.

وذكرت وزارة النقل، في خطاب وجهته إلى مديري فروعها، أهمية إلزام مقاولي مشاريع التنفيذ والصيانة القائمة، البالغ عددها 625 مشروعاً، باتباع الأنظمة وتطبيقها على جميع العاملين لديهم، وطلبت تشديد الرقابة على المقاولين في هذا الجانب، مشيرةً إلى أنها لن تتوانى في محاسبة غير الملتزمين وفقاً للعقوبات المقررة المنصوص عليها في الأنظمة.

وكانت وزارة النقل وجّهت رسائل توعوية، عبر شاشتها الذكية المنتشرة في الطرق، تدعو إلى الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل، وتدعم الجهات الحكومية التي تعمل على تنفيذ حملة " وطن بلا مخالف " ، وذلك في إطار تكامل الأجهزة الحكومية لتطبيق الأنظمة وإلزام الجميع بالعمل بها.

يذكر أن الأجهزة المعنية المشاركة في الحملة بدأت بتعقّب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة وفق خطط أمنية متكاملة وتنسيق مستمر لتشمل كافة محافظات ومراكز وقرى المملكة والتي تهدف إلى ضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل.. داعيةً إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999) وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرض للمساءلة والعقوبة لمخالفته الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الخبر مكركب ، الظاهر انه ترجمة قوقل ، واللي نقلها ماعرف ينسقها ..
ابو محمد
سبحان من انجاه ..
ابو محمد
كلام سليم ..
ابوبدر
وليه ما اكتفى بما صور واخذ رقم السيارة وابتعد عن السيارة ترى الواحد ما يعرف وش حالة السائق (يمكن يكون ماهو بوعيه) . يا حبايب اذا تعرضتوا لاي موقف مماثل لا توقف امام السيارة. خذ الرقم وبلغ. لانك بخالة مثل هذي راح يلحقك الغلط.
الأحساء
كم بقي بالعمر خلاف أخوأن ٧٠ عام مانقول غير أحمق أخوه 🌴

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