ناصر القصبي يعلن عرض ” العاصوف ” في رمضان المقبل

أماني الغامدي(صدى):

أعلن الفنان ناصر القصبي، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء التصوير مسلسل العاصوف، الذي يعتبر الأكثر جدلا في الفترة الماضية بعد الإعلان عن توقفه، وعودته مرة أخري.

وقال القصبي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي : ” اليوم نحتفل وزملائي الفنانين بقيادة المخرج المثنى صبح بإنتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل العاصوف والذي تقرر عرض الجزء الأول منه في رمضان المقبل إن شاء الله ” .

يذكر أن كاتب المسلسل هو الدكتور عبدالرحمن الوابل ” رحمه الله ” ، ومن إخراج المخرج السوري مثنى صبح.