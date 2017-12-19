نادي الوحدة يتقدم بالشكر لـ ” آل الشيخ ” على الدعم المالي

طلال الغامدي(صدى):

وجه مجلس إدارة نادي الوحدة، برئاسة السفير محمد أحمد طيب، الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بعد تقديمه دعمًا ماديًّا للنادي.

وقالت إدارة الوحدة، عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” يتقدم مجلس إدارة نادي الوحدة وجميع منسوبي النادي وجماهيره وأعضاء شرفه بخالص الشكر وعميق الامتنان إلى المستشار تركي آل الشيخ، على الدعم المالي الذي تلقته خزينة النادي 3 ملايين ريال ” .

وأضاف ” ويأتي الدعم ضمن الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما حكومة خادم الحرمين الشريفين للأندية والرياضة بالمملكة، ولا شك أن هذا الدعم سوف يساهم في سداد القضايا المرفوعة ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ” .