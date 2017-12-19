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رئيس الأهلي يدشن الفرع الثالث لمتجر النادي

رئيس الأهلي يدشن الفرع الثالث لمتجر النادي
ماجد محمد(صدى):

يستعد رئيس النادي الأهلي سمو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل ، لافتتاح الفرع الثالث لمتجر الراقي ، غدًا الأربعاء ، بحضور وفد من الشريك الإستراتيجي للنادي ، و الخطوط الجوية العربية السعودية ، فضلًا عن أعضاء من مجلس الإدارة وأعضاء الشرف ومنسوبي النادي .

ويبيع متجر النادي الأهلي بدءاً من الخميس المقبل ، منتجاته إلى الجماهير ، كما سيتم تقديم سحوبات من قبل الراعي الرسمي على رحلات مجانية مغطاة التكاليف ، بالإضافة إلى جوائز أخرى للزوار .

وكان الأهلي قد دشن أول متجر رسمي له في شارع الأمير سلطان بجدة ، خلال شهر يوليو لعام 2013 الماضي ، وافتتح الفرع الثاني في المدينة المنورة يوم 21 إبريل الماضي .

 


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