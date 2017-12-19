بالفيديو.. الأمير فيصل بن بندر يقدم العزاء للشيخ المطلق في وفاة أخيه

عادل الحربي(صدى):

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، في وفاة أخيه، وذلك في زيارة قام بها سموه لمقر العزاء.

وأظهر مقطع فيديو متداول الشيخ عبد الله المطلق يستقبل الأمير فيصل بن بندر، ودعا سموه الله العلي القدير أن يغفر للفقيد ويتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وتم تشييع جنازة شقيق الشيخ عبدالله المطلق المتوفي في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، بعد الصلاة عليه بمسجد الراجحي شرق الرياض.