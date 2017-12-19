طفل أمريكي يطالب الشرطة بالقبض على شخصية كرتونية

واشنطن(صدى):

قدم الطفل الأمريكي ” تايلون بيتمان ” صاحب الخمسة أعوام ، بلاغًا ضد شخصية كرتونية شريرة قامت بسرقة هدايا أعياد الميلاد وتدعى ” غرينش ” ، حيث اتصل من هاتف والده بشرطية أرادت ألا تفسد الأمر في مخيلته فقامت بمساعدته .

وأرسلت شرطة ولاية ميسيسبي الأمريكية دورية إلى منزل الطفل ” بيتمان ” ، لتطمئنه على هدايا ” الكريسماس ” وأنها في مأمن عن الشرير ” غرينش ” الذي تأثر بفيلمه الكرتوني بعد مشاهدته .

وقامت الدورية بالبحث داخل المنزل عن دمية الشخصية لتحضرها إلى مركز الشرطة لتستدعي الطفل ويتعرف على شخصية السارق ، ومن ثم توجهت الشرطة بالشكر للطفل على اهتمامه بالقبض على اللصوص وحرصه على تحقيق الأمان والعدالة .