طفل أمريكي يطالب الشرطة بالقبض على شخصية كرتونية
قدم الطفل الأمريكي ” تايلون بيتمان ” صاحب الخمسة أعوام ، بلاغًا ضد شخصية كرتونية شريرة قامت بسرقة هدايا أعياد الميلاد وتدعى ” غرينش ” ، حيث اتصل من هاتف والده بشرطية أرادت ألا تفسد الأمر في مخيلته فقامت بمساعدته .
وأرسلت شرطة ولاية ميسيسبي الأمريكية دورية إلى منزل الطفل ” بيتمان ” ، لتطمئنه على هدايا ” الكريسماس ” وأنها في مأمن عن الشرير ” غرينش ” الذي تأثر بفيلمه الكرتوني بعد مشاهدته .
وقامت الدورية بالبحث داخل المنزل عن دمية الشخصية لتحضرها إلى مركز الشرطة لتستدعي الطفل ويتعرف على شخصية السارق ، ومن ثم توجهت الشرطة بالشكر للطفل على اهتمامه بالقبض على اللصوص وحرصه على تحقيق الأمان والعدالة .
تاااامه[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 2 ساعتين
😁راعي الددسن😁
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1408 ] نشر منذ 2 ساعتين
تأثير الأفلام على الاطفال
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40220 ] نشر منذ 2 ساعتين
متأثر باالحيل في فلم كرتون ذا الكرتون ,,
زهران الزهراني[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 32 دقيقة
شوفو الفرق بين تعامل الشرطه الامريكيه وتخيلو كان الوضع عندنا