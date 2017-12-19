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طفل أمريكي يطالب الشرطة بالقبض على شخصية كرتونية

طفل أمريكي يطالب الشرطة بالقبض على شخصية كرتونية
واشنطن(صدى):

قدم الطفل الأمريكي ” تايلون بيتمان ” صاحب الخمسة أعوام ، بلاغًا ضد شخصية كرتونية شريرة قامت بسرقة هدايا أعياد الميلاد وتدعى ” غرينش ” ، حيث اتصل من هاتف والده بشرطية أرادت ألا تفسد الأمر في مخيلته فقامت بمساعدته .

وأرسلت شرطة ولاية ميسيسبي الأمريكية دورية إلى منزل الطفل ” بيتمان ” ، لتطمئنه على هدايا ” الكريسماس ” وأنها في مأمن عن الشرير ” غرينش ” الذي تأثر بفيلمه الكرتوني بعد مشاهدته .

وقامت الدورية بالبحث داخل المنزل عن دمية الشخصية لتحضرها إلى مركز الشرطة لتستدعي الطفل ويتعرف على شخصية السارق ، ومن ثم توجهت الشرطة بالشكر للطفل على اهتمامه بالقبض على اللصوص وحرصه على تحقيق الأمان والعدالة .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 2 ساعتين

😁راعي الددسن😁

[ عدد التعليقات: 40220 ] نشر منذ 2 ساعتين

متأثر باالحيل في فلم كرتون ذا الكرتون ,,

[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 32 دقيقة

شوفو الفرق بين تعامل الشرطه الامريكيه وتخيلو كان الوضع عندنا

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