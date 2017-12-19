  • الثلاثاء 19

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. المغامسي يشيد بحرص الملك سلمان وسمو ولي العهد على المواطن

المغامسي يشيد بحرص الملك سلمان وسمو ولي العهد على المواطن

المغامسي يشيد بحرص الملك سلمان وسمو ولي العهد على المواطن
نايف السالم(صدى):

أشاد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على توفير فرص العمل لتحقيق التنمية.

وقال ” المغامسي ” في تغريدة له عبر موقع ” تويتر ” : ” جاء في كلمة الملك: (وضعتُ نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة)، وفِي تصريح ولي العهد: (تحفيز القطاعات الرئيسيّة مما يساهم بتوليد فرص العمل).. هاتان غايتان لكل مواطن والملك سلمان والأمير محمد- بعون الله- معقل آمال الوطن ” .


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *