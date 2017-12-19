المغامسي يشيد بحرص الملك سلمان وسمو ولي العهد على المواطن
أشاد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على توفير فرص العمل لتحقيق التنمية.
وقال ” المغامسي ” في تغريدة له عبر موقع ” تويتر ” : ” جاء في كلمة الملك: (وضعتُ نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة)، وفِي تصريح ولي العهد: (تحفيز القطاعات الرئيسيّة مما يساهم بتوليد فرص العمل).. هاتان غايتان لكل مواطن والملك سلمان والأمير محمد- بعون الله- معقل آمال الوطن ” .
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