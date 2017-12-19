السدحان: الحوثي يلفظ أنفاسه الأخيره عندي في البيت
علق الفنان عبدالله السدحان، على سقوط بعض شظايا تفجير الصاروخ الباليستي الإيراني الذي أحبطته قوات التحالف اليوم الثلاثاء في سماء الرياض.
وقال ” السدحان ” في مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” : ” الحوثي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكأنه لفظها عندي في البيت ” .
ووجه الفنان الشكر والتقدير للجهات الأمنية وقوات الدفاع المدني البواسل لمجهوداتهم في حماية أرض الوطن.
وكانت قوات الدفاع.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1408 ] نشر منذ 43 دقيقة
اللهم عليك بالحوثيين والحمد لله على سلامة عبدالله السدحان أبو تركي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40220 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحمد لله على سلامة بيتكم يا عبد الله السدحان ,,
,, وإن شاء الله انها نهاية الحوثي ، عبد المجوس ,,