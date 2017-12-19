السدحان: الحوثي يلفظ أنفاسه الأخيره عندي في البيت

أماني الغامدي(صدى):

علق الفنان عبدالله السدحان، على سقوط بعض شظايا تفجير الصاروخ الباليستي الإيراني الذي أحبطته قوات التحالف اليوم الثلاثاء في سماء الرياض.

وقال ” السدحان ” في مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” : ” الحوثي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكأنه لفظها عندي في البيت ” .

ووجه الفنان الشكر والتقدير للجهات الأمنية وقوات الدفاع المدني البواسل لمجهوداتهم في حماية أرض الوطن.

وكانت قوات الدفاع.