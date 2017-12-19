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السدحان: الحوثي يلفظ أنفاسه الأخيره عندي في البيت

السدحان: الحوثي يلفظ أنفاسه الأخيره عندي في البيت
أماني الغامدي(صدى):

علق الفنان عبدالله السدحان، على سقوط بعض شظايا تفجير الصاروخ الباليستي الإيراني الذي أحبطته قوات التحالف اليوم الثلاثاء في سماء الرياض.

وقال ” السدحان ” في مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” : ” الحوثي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكأنه لفظها عندي في البيت ” .

ووجه الفنان الشكر والتقدير للجهات الأمنية وقوات الدفاع المدني البواسل لمجهوداتهم في حماية أرض الوطن.
وكانت قوات الدفاع.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1408 ] نشر منذ 43 دقيقة

اللهم عليك بالحوثيين والحمد لله على سلامة عبدالله السدحان أبو تركي

[ عدد التعليقات: 40220 ] نشر منذ 24 دقيقة

الحمد لله على سلامة بيتكم يا عبد الله السدحان ,,

,, وإن شاء الله انها نهاية الحوثي ، عبد المجوس ,,

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