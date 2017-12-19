” الغفيص ” يبارك للوطن بصدور أكبر ميزانية إنفاق في تاريخه
أعرب الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، عن سعادته بصدور أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” مساء اليوم.
وقال ” ألغفيص ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” في ظل العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، نبارك للوطن صدور أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، سائلًا الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة لمجتمعنا واقتصادنا الوطني ونهضتنا التنموية الشاملة في كافة المجالات ” .
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