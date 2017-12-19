” الغفيص ” يبارك للوطن بصدور أكبر ميزانية إنفاق في تاريخه

علي القحطاني(صدى):

أعرب الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، عن سعادته بصدور أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” مساء اليوم.

وقال ” ألغفيص ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” في ظل العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، نبارك للوطن صدور أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، سائلًا الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة لمجتمعنا واقتصادنا الوطني ونهضتنا التنموية الشاملة في كافة المجالات ” .